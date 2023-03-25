حاملو نعش الملكة إليزابيث يحصلون على الوسام الملكي الفيكتوري

حصل الجنود الثمانية، الذين حملوا نعش ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية على الوسام الملكي الفيكتوري الفضي، تقديرا للدور المهم، الذي اضطلعوا به في جنازتها.

وتم اختيار الجنود كمتلقي للأوسمة، بموجب القرار الفيكتوري الملكي، اعترافا لخدمتهم للملكة وكجزء من مجموعة خاصة من جوائز "ديميس"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

كان الجنود قد حملوا النعش، الملفوف بالراية الملكية، فيما كان ملايين الأشخاص بمختلف أنحاء العالم، يشاهدون المراسم، في سبتمبر الماضي.