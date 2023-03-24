أطلق رصاصة "بالخطأ" فاخترقت الجدار إلى رأس زوجته في الغرفة المجاورة

وقع حادث مأساوي في بلدة جرينفيلد الصغيرة بولاية نيويورك الأميركية، حيث كان جوزيف كوفا، 74 عامًا، قد نظف مسدسه عيار 9 ملم وكان يعيد تحميله عندما انطلقت رصاصة منه بطريق الخطأ.

وفقًا لبيان صحافي في مقاطعة ساراتوجا، مرت الرصاصة عبر الجدار ثم استقرت في رأس تشارلين كوفا، زوجة مطلق النار، 74 عامًا الأمريكي لم ينجو.

ولدى الزوجان، المتزوجان منذ 56 عامًا، ثلاثة أبناء، كما تقول الصحافة الأميركية. حتى الآن لم يتم توجيه أي تهم ضد جوزيف كوفا، لكن التحقيق لا يزال جارياً.