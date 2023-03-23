القوات الروسية انسحبت من مدينة قريبة من خيرسون بحسب الجيش الأوكراني

قال الجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات الروسية انسحبت من مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة على الجهة المقابلة من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تلغرام "في 22 مارس 2023 (الأربعاء) غادرت كل وحدات جيش الاحتلال المنتشرة في نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، هذه المدينة".

لكن الوزارة لم توضح ما إذا كان الجنود الأوكرانيون انتشروا في المدينة.

وتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل على الفور.

وتقع نوفا كاخوفكا التي كان عدد سكانها قبل الحرب 45 ألفا شمال شرق مدينة خيرسون التي انسحب منها الروس في نوفمبر 2022 للانتقال إلى الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وتقع هذه المدينة أيضا قرب سد كاخوفكا الكهرومائي الذي سيطر عليه الروس في بداية غزوهم لأوكرانيا نهاية فبراير 2022.

وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إلى منطقة قريبة من خط الجبهة في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا جزئيا وأعلنت ضمها في سبتمبر 2022.