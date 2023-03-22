رئيس ألمانيا السابق يعقد قرانه على طليقته للمرة الثالثة

تزوج رئيس ألمانيا الأسبق كريستيان فولف (63 عاما) من زوجته السابقة بيتينا (49 عاما) للمرة الثالثة.

وبحسب صحيفة "BILD"، أقيم حفل الزفاف المدني يوم السبت الماضي في حدائق "Herrenhausen" بمدينة هانوفر، بحضور عدد قليل من المقربين. وأكد صديق للزوجين للصحيفة: "نعم، لقد تزوجا".

ويبدو أن علاقة هذا الثنائي هي الأكثر إثارة للقلق في ألمانيا. حيث بدأت في عام 2006 خلال رحلة عمل لرئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى آنذاك.

وعاش الثنائي علاقة "معقدة" لسنوات طويلة، إذ تزوج كريستيان فولف من بيتينا في عام 2008، وأنجبا ابنهما في العام نفسه.

وبعد استقالته من منصب الرئيس الاتحادي في فبراير 2012، وقع زواجهما في أزمة. وقالت بيتينا في وقت لاحق: "كزوجين، كنا تحت ضغط كبير منذ البداية". ليعلنا عن انفصالهما في يناير 2013.

وفي مايو 2015 تزوجا من جديد في كنيسة وسط دهشة عامة كبيرة لعودة الحب بينهما، لكنهما تطلقا مجددا عام 2020.

والآن بعد مرور 3 سنوات، يقال إن الثنائي تزوجا مرة أخرى "وهي الثالثة".