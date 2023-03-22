"بيل جيتس": "شات جي بي تي" مذهل ويعد أكبر تقدُّم ثوري تكنولوجيا منذ 40 عاماً

وصف الملياردير الأميركي بيل جيتس؛ تكنولوجيا "شات جي بي تي" المطوّرة من قِبل شركة "وبين أي"، بأنها أكبر تقدُّم ثوري في التكنولوجيا منذ 1980 عندما رأى لأول مرة واجهة المستخدم الرسومية.

وقبل ذلك اعتاد الأشخاص استخدام حاسبهم الشخصي عبر سطر الأوامر، واستخدم جيتس تكنولوجيا واجهة المستخدم الرسومية في تطوير البرمجة في شكلها الحديث اليوم.

وتتمكن أداة "شات جي بي تي" من كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر.

وقال المؤسّس المشارك لمايكروسوفت، إنه تحدّى فريق "وبين أي" العام الماضي لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يتمكّن من اجتياز اختبار المستوى المتقدم لعلم الأحياء، وبالفعل كشفت الشركة الأسبوع الماضي، أن نسخة GPT-4 تمكنت من تسجيل أعلى نتيجة في هذا الاختبار.

وأضاف جيتس، بحسب "سي إن بي سي": التجربة بأكملها مذهلة.. تطوير الذكاء الاصطناعي مسألة أساسية، مثل اختراع الحاسوب الشخصي والإنترنت والهاتف المحمول.

وتابع: "الذكاء الاصطناعي سيغيّر الطريقة التي يعمل ويسافر ويتعلم بها الأشخاص بجانب تغيير طريقة تواصلهم مع بعضهم".

وواصل جيتس: "صناعات بأكملها سيتم توجيهها حول الذكاء الاصطناعي، الشركات ستميّز نفسها بكيفية استخدامهم لها".

ويرى الملياردير الأميركي أنه ينبغي للحكومات والمؤسسات الخيرية دعم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليم والصحة في دول العالم النامي، لأن الشركات لن تختار بالضرورة القيام بذلك بنفسها.

يأتي ذلك في وقت أطلقت شركة "جوجل" الأميركية، تطبيقها المنافس لخدمة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"؛ لكن قصرته على فئة من المستخدمين.

وأوضحت جوجل في بيان رسمي، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بها "براد"، سيكون متاحًا فقط لفئة محدودة من المستخدمين، ويجب أن تكون أعمارهم أكبر من 18 عامًا.

وسيمكن لـ"براد" الوصول إلى أحد المعلومات من الإنترنت، عن طريق زر "Google it"، الذي سيصل إلى البحث، وستتحقق من أي معلومات من مصادرها بدءًا من ويكيبيديا وصولًا إلى المواقع الرسمية.

لكن جوجل حذّرت من أن "براد" ستكون لها "قيود"، وقالت إنها قد تشارك معلومات خاطئة، وهذا لأنه "يتعلم" من معلومات العالم الحقيقي؛ حيث توجد هذه التحيزات حاليًا؛ مما يعني أنه من الممكن أن تظهر الصور النمطية والمعلومات الخاطئة في ردودها.

وقال جاك كراوزيك، كبير مديري المنتجات في جوجل إن "براد لا يزال تحت التجربة حاليًا، ونأمل أن يستخدمها الناس كنقطة انطلاق للإبداع".

وقال زوبين قهرماني، نائب رئيس جوجل للأبحاث، إنه تمت برمجته بحيث لا يستجيب للمطالبات الهجومية، ويحتوي على عوامل تصفية لمنعه من مشاركة معلومات ضارة أو غير قانونية أو جنسية صريحة أو معلومات شخصية، ولكن "مثل أي طريقة ستفشل هذه الحواجز في بعض الأحيان".