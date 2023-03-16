برنامج "GPT- 4" الجديد يشكل ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة OpenAI أخيرا النقاب عن أحدث إصداراتها لنماذج الذكاء الاصطناعي "GPT- 4"، وهو برنامج روبوتي للمحادثة وتكوين المحتوى اللغوي، قيل إنه كان قيد التطوير بسرية تامة طوال العام الماضي.

والأداة التي طال انتظارها، والتي يمكنها وصف الصور بالكلمات، تعتبر أحدث مفاجأة من الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها. واعتبرتها صحف ومواقع تكنولوجية أنها تمثل قفزة هائلة في قوة الذكاء الاصطناعي، في حين حذرت بعضها من أنها قد تشكل تحولا رئيسيا آخرا في المعايير الأخلاقية، لأنها تتطرق لجميع مناحي الحياة.

وعبر بث رسمي استمر قرابة الـ24 دقيقة، الثلاثاء، تناولت الشركة أبرز مميزات البرنامج الروبوتي للمحادثة "GPT- 4"، وعرضت أكثر من مثال لمدى تفوق النموذج الجديد عن البرنامج السابق "تشات جي بي تي" (ChatGPT).

ومن خلال قدرته على الاستجابة لتحليل الصور بالإضافة للنصوص، سيكون "GPT- 4" بمثابة صديق جديد قادر على مرافقتك بجميع تفاصيل الحياة بغض النظر عن مدى سهولتها أو صعوبتها، من إنجاز العمل إلى حل المشكلات الشخصية.

"GPT- 4" هو برنامج لغوي متعدد الوسائط، ما يعني أنه يمكنه الاستجابة لكل من النصوص والصور، ويعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة المصممة OpenAI أن تلك النسخة الجديدة يمكنها تشخيص المرضى وكتابة البرامج ولعب الشطرنج وقراءة مقالات المؤلفين وغير ذلك الكثير.

وعلى سبيل المثال، إذا أعطيته صورة لمحتويات ثلاجتك وسألته عما يمكنك صنعه، سيحاول "GPT- 4" ابتكار وصفات تستخدم المكونات المصورة، وفقا موقع "تكنولوجي ريفيو" التابع لمعهد ماساتشوستس التقني.

وعلى الجانب الآخر، يستطيع "GPT- 4" شرح النكات، فـ"إذا عرضت عليه صورة meme، يمكنه أن يخبرك عن سبب كونها مضحكة"، بحسب الموقع الأميركي.

ومن الناحية النظرية، فإن الجمع بين النص والصور يمكن أن يسمح لـ"GPT- 4" بفهم العالم بشكل أفضل.

وسيكون قادرا على معالجة نقاط الضعف التقليدية في نماذج اللغة، مثل التفكير المكاني، بحسب "تكنولوجي ريفيو".