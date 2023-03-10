ترامب يعتزم نشر كتاب يضم رسائل تلقاها من زعماء سياسيين ومشاهير

يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نشر مجموعة رسائل تلقاها من بعض أبرز الشخصيات في التاريخ المعاصر مثل الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والإعلامية أوبرا وينفري، وفق ما أفاد ناشر كتبه.

وقالت دار "ويننغ تيم بابليشينغ" للنشر إن كتاب "رسائل إلى ترامب" يضم 150 رسالة، ويسلط الضوء على مراسلات "مذهلة وأحياناً خاصة" بين الرئيس السابق وزعماء وشخصيات إعلامية ورياضية وصناعيين كبار.

ويغطي الكتاب الذي يتوقع صدوره الشهر المقبل مراسلات ترامب على مدى أربعة عقود، وفي إحدى الرسائل عام 2000 تقول وينفري للرئيس الجمهوري السابق: "من المؤسف أننا لم نترشح للرئاسة.. يا لنا من فريق".

وكانت النجمة التلفزيونية تعلق بهذه الكلمات على كتاب ترامب "أميركا التي نستحقها" الذي بعث بمقتطفات منه إليها يصفها فيها بأنها قد تكون النائبة المثالية للرئيس الأميركي. ونُقل عن ينفري قولها لترامب إن تعليقاته جعلتها "تبكي قليلاً"، وفقا لموقع آكسيوس.

وبما أن كل رسالة في الكتاب تأتي مرفقة بتعليق من ترامب، فقد وصف الرئيس السابق وينفري بأنها "مذهلة"، لكنه تذمر من أنها "لم تتحدث إليه بعد إعلان ترشحه للرئاسة عام 2015".

وبعض الرسائل أيضاً هي لشخصيات سياسة مثل نيكسون وهيلاري كلينتون والزعيم الكوري الشمالي، وفق بيان دار النشر.

وكانت رسائل كيم الموجهة لترامب ضمن وثائق حكومية سرية عُثر عليها مخبأة في مقر الرئيس السابق في فلوريدا العام الماضي.