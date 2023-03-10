امرأة تدهس رجلاً وتسحب جثمانه 40 كيلو متراً دون أن تدري

شهدت ولاية غوياس في البرازيل واقعة مأساوية، حيث كانت امرأة تقود سيارتها في طريق سريع وبصحبتها ابنتها، ومرت سيارتهما فوق جسم كبير بسرعة عالية، وفي ذلك الوقت اعتقدت الأم أنها مرت فوق جذع شجرة، وأكملت طريقها لمسافة 25 ميلاً (40 كيلو متراً) لكن الصدمة التي اكتشفتها لحقاً هي وجود جثة أسفل سيارتها تم سحلها طوال هذه المسافة.

وقع الحادث على الطريق السريع BR-040 في لوزيانيا، واتصلت المرأة بالشرطة المحلية، مؤكدة أنه لم يكن لديها أي فكرة عن وجود جثة محاصرة تحت سيارتها.

وقالت الفتاة التي كانت بصحبة والدتها إن الواقعة حدثت ليلاً حيث لاحظت هي وأمها شيئاً ما في منتصف الطريق وحاولت الأم الانحراف لكن العجلة اليمنى للمركبة مرت فوق الجسم الكبير الذي اعتقدا أنه جذع شجرة، موضحة بحسب صحيفة "ميرور" أنها شكت لاحقاً أن هذا الجسم هو جسد بشري، فتوقفا ليكتشفا المفاجأة الصادمة وهي وجود جثة عالقة في السيارة من الأسفل.

وقامت المرأة بإخطار الشرطة التي حضرت إلى مكان الواقعة، ولا زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابساتها.