فيل غاضب يقلب سيارة شحن سائقها رفض انتظاره لعبور الشارع.. فيديو

غضب فيل بري من سائق سيارة شحن، وقام بقلبها عن أحد الشارع، لأن سائقها رفض انتظاره لعبور الشارع. وأظهرت الصور الصادمة الفيل الغاضب وهو يقلب السيارة بعيدا عن الشارع نحو الأشجار الجانبية، في قرية "تشاشونغساو" التي تبعد 80ميلا إلى الشرق من بانكوك العاصمة التايلندية مساء يوم السبت الماضي.

وقال سائقون ذُهلوا من المشهد، إن المنظر كان مخيفاً لدرجة أنهم كانوا على وشك "الإصابة بجلطة قلبية" مما دفعهم إلى الاتصال بخدمات الطوارئ. واختفى الفيل في الأحراش قبل وصول حراس الغابة.

وقالت السائقة بانيدا أنوان: "كان سائق سيارة الشحن سالماً وربما تعرض لبعض الرضوض بسبب السقوط. لكن المشهد كان مخيفاً إلى حد كبير، مما دفعنا إلى الهرب من المكان خوفاً أن يأتينا الفيل الغاضب ويفعل بنا ما فعله بسيارة الشحن".

وأضافت بانيدا أنها اتصلت بحراس الحياة البرية، الذين بدأوا ملاحقة الفيل وسط مخاوف من تكرار هجومه على سيارات أخرى. ووصل المسعفون إلى المكان ونقلوا السائق الذي كان يرتجف من الخوف الى المستشفى، حيث تمت معالجته من الرضوض البسيطة، التي اصابته عندما انقلبت السيارة.

ويعتقد المسؤولون أن الفيل هاجم السيارة في خطوة دفاعية لأن الشاحنة حاولت السير على الطريق الضيق بجانب الفيل، بدلاً من انتظار الفيل حتى يعبر الطريق الذي يعتبره جزءاً من منطقته.

وقالت بانيدا "شعرنا بالارتياح لأن السائق كان سالماً. ولكننا لانزال خائفين من المرور من ذلك الطريق مرة أخرى".

ويعيش في تايلند نحو 2000 فيل أسيوي في البراري، بعد أن كان هذا العدد 100 ألف قبل نحو قرن من الزمن، وحوالي 3000 يعيشون في الأسر مملوكين لجهات خاصة. ويمكن مشاهدة هذه الفيلة وهي تتجول بحرية في الغابات المحمية، وأحيانا تظهر على الطرق التي تمر من تلك الغابات.