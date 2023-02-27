لصوص نيويورك يخطفون سماعات الأذن من الضحايا

سرق فريق متجول من قطاع الطرق يستقلون دراجات نارية صغيرة، سماعات أذن أبل فاخرة من رؤوس 21 شخصا على الأقل في مدينة نيويورك.

بدأت السرقات في 28 يناير، وشارك عادة أربعة في هذه السرقات، أشخاص على دراجتين صغيرتين يفاجئون الضحايا من الخلف، بانتزاع سماعاتهم من طراز آبل إيربودز ماكس ويفرون.

حاليا، تباع السماعات الفاخرة مقابل 549 للقطعة الواحدة.

هز سارقوا الأجهزة الصوتية جميع أنحاء مانهاتن بما في ذلك حادث في الحديقة المركزية، حيث تتراوح أعمار الضحايا بين 18 و41 عاما.

حدث العدد الأكبر من السرقات في منتصف وما بعد الظهيرة. سرقت خمس سماعات في 8 فبراير، وثماني في 18 فبراير.

ما زال اللصوص طلقاء، ولم تحدث أية اعتقالات.

نشرت الشرطة هذا الأسبوع، صورة لمشتبه بهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطع مصور يظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملا سماعتين من طراز إيربود ماكس ويسير داخل حديقة ساحة واشنطن.

على عكس، سماعات إيربودز وإيربودز برو، الصغيرة والتي توضع في الأذن، توضع إيربودز ماكس فوق الأذن ولها عصابة رأس قابلة للتعديل تصل بين الجانبين الأيمن والأيسر.