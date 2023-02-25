هذه الأعراض قد تكشف إصابتك بنوبة قلبية

ليس وحده الألم خلف الصدر ما يشير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، ولكني من المحتمل أن تكون هناك العديد من الأعراض الأخرى غير المتوقعة التي قد تكشف الإصابة.

في هذا السياق، وصف خبير أمراض القلب الروسي فلاديمير بروتاسوف، بعض الأعراض التي يجب عليك استشارة أخصائي على وجه السرعة، إذا ما ظهرت عليك، حيث أنها غالبًا ما تكون علامات على النوبة القلبية، وهي آلام في البطن، بالإضافة إلى الإسهال والضعف العام.

وأوضح بروتاسوف في مقابلة مع موقع "برايم": أنه "في الشكل البطني للنوبة القلبية، يوجد ألم، ولكن ينتقل تركيز الألم إلى المعدة أو حتى إلى مركز البطن. في كثير من الأحيان، يمكن ملاحظة الغثيان والقيء والإسهال "

وأضاف أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون ضيق التنفس وقلة الهواء من الأعراض. يحدث هذا مع شكل ربو من احتشاء عضلة القلب. في حالة ظهور أي من هذه العلامات، يجب استشارة الطبيب على الفور.