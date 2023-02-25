الاستحمام بالماء الساخن قد يساعد في الكشف المبكر عن السرطان

كشف خبير طبي روسي عن أحد الأعراض المهمة التي يمكن استخدامها للتعرف على سرطان الدم في مرحلة مبكرة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن يوجين آنا، المتخصص في أمراض الدم والأورام والتصوير المقطعي المحوسب للأوعية التاجية، إنه إذا ظهرت حكة شديدة على الجلد بعد الاستحمام بالماء الساخن، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسرطان الدم، وأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا معرضون لخطر الإصابة.

ويضيف يوجين: "في المراحل المبكرة من هذا السرطان، تصبح الخلايا التي تحتوي على الهيستامين (وسيط تفاعلات الحساسية) شديدة الحساسية، مما يتسبب في تفاعل الجلد مع الماء الساخن".

ووفقًا لكبير أخصائيي أمراض الدم في سانت بطرسبرغ، أندري نوفيتسكي، فإن فحص الدم العام يساعد في اكتشاف سرطان الدم في مرحلة مبكرة.

من بين الإجراءات الأكثر فاعلية للمساعدة في الكشف عن الأنواع الشائعة من السرطان: التصوير الشعاعي للثدي، وتنظير القولون، واختبار الدم الخفي في البراز، وتحديد مستوى مستضد البروستاتا المحدد، والفحص الخلوي لمسحات من سطح عنق الرحم.