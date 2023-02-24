بسبب "شات جي بي تي".. الصين تعتزم وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير العلوم الصيني وانج تشياجانج، اليوم الجمعة، أن بلاده سوف تفرض قواعد لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل انتشار برنامج "شات جي بي تي" للبحث والمحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين في وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية قولهم للصحافيين اليوم إن الحكومة سوف تسعى من أجل استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وتحت السيطرة.

وقال الوزير إن الحكومة الصينية سوف تستمر في مراقبة تطور هذه الخدمات على المدى الأطول من أجل فهم المخاوف الأخلاقية التي تحيط بالذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات التحويلية.

وأضاف: "علينا أن نرى أن برنامج شات جي.بي.تي يعمل بشكل جيد للغاية، في أعقاب ظهور تكنولوجيا حديثة مثل الذكاء الاصطناعي سوف تفرض بلادنا إجراءات ذات صلة لضبطها بشكل أخلاقي".

وأشار الوزير الصيني إلى أن صياغة هذه الإجراءات سوف تستغرق وقتاً، مضيفاً أنها "سوف تصدر بعد فهم هذه التكنولوجيا".

واستحوذ برنامج "شات جي بي تي" الذي ابتكرته شركة "أوبن إيه إل"، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، على اهتمام المستخدمين منذ إطلاقه قبل شهور، مما دفع سلسلة من الشركات الأمريكية والصينية إلى إزاحة النقاب عن مشروعات مماثلة، وأدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركات ذات الصلة بهذا المجال.