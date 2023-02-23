قيمتها 5 دولارات.. اعتقال شخص أكل كيسي بطاطس سقطا من لص

أاعتقلت الشرطة الأميركية رجلاً من ولاية تينيسي بعد أن أكل كيسين من رقائق البطاطس التي سرقها شخص آخر من متجر صغير وسقطت منه على الأرض، بحسب الشرطة.

أفادت مواقع إخبارية أميركية أن جوزيف براسويل، 36 عامًا، اتهم بسرقة سلع بعد أن تم القبض عليه وهو يحمل فتاتًا من رقائق البطاطس، والتي كانت قيمتها أقل من 5 دولارات.

وقع الحادث في 9 فبراير، بعد أن دخل رجل آخر في مشادة مع عاملة في متجر بقالة في ممفيس بعد أن رفضت بيعه مشروباً كحولياً.

وأمسك الرجل غير السعيد باستاند عرض محمل بمئات أكياس الرقائق وحمله إلى سيارته المتوقفة بالخارج، كما يظهر في فيديو المراقبة بالمتجر.

وسقط كيسان من أكياس "سناكس" من استاند العرض على الأرض خلال نقله إلى السيارة.

وبعد أن قاد اللص سيارته بنهبته المقرمشة، سار براسويل بجوار موقف السيارات والتقط كيسين من رقائق البطاطس. وقالت شرطة ممفيس إن قيمة "البضائع" التي أكلها براسويل بلغت 4.98 دولار.

بعد بضع دقائق، وجد الضباط الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في السرقة براسويل عبر الشارع من المتجر المنهوب مع فتات رقائق على وجهه.

استعرض رجال الشرطة فيديو المراقبة من المتجر وخلصوا إلى أن براسويل كان على علم بأن الوجبات الخفيفة التي يلتهمها قد سُرقت.

تم حجز براسويل في السجن، حيث أمضى عدة أيام قبل إطلاق سراحه بناءً على تعهده الخاص.

وقالت والدة براسويل لمحطة ممفيس الإخبارية إنها لا تعتقد أنه من الضروري حبس ابنها بسبب كيسين من رقائق البطاطس التي سرقها شخص آخر.

وقالت إن ابنها يحتاج إلى مساعدة، لكن جهودها للحصول على تقييم نفسي لم تنجح.

قالت المرأة: "أحاول تقييمه وفي كل مرة يذهب فيها إلى وسط المدينة لشيء كهذا، لا يقومون بتقييمه أبدًا".

تشير سجلات الاعتقال عبر الإنترنت إلى أن براسويل لديه سجل جنائي طويل يتضمن عدة تهم بالاعتداء المحلي، والقيادة بدون ترخيص ساري المفعول وانتهاكات المراقبة.