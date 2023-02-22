إشعار جديد من ملك بريطانيا لطرد أخيه من القصر وتخفيض راتبه

يواجه الأمير أندرو إشعارًا جديدًا بالإخلاء من مقر إقامته في أراضي قلعة وندسور بينما يتحرك الملك تشارلز الثالث لخفض دخله، وفقًا للتقارير.

الآن يبدو الأمير كما لو أن محفظة ممتلكات أندرو تتقلص بسرعة حيث يتطلع الملك تشارلز إلى قطع التمويل الملكي لأندرو في محاولة للحصول على ملكية "ضئيلة"، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".

هذا يعني أنه بحلول شهر أبريل، قد ينخفض ​​دخل دوق يورك البالغ 300 ألف دولار سنويًا نتيجة التخفيضات الإجمالية لصندوق بريفي بريس.

ترك أندرو، الذي جردته والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية من التكريم الملكي والعسكري، متوتراً بعد أن قال أحد كبار أفراد العائلة المالكة مازحاً، "سنطرد أندرو من المنزل" خلال اجتماع عائلي في ديسمبر.

وقال مصدر لصحيفة "صن": "يبدو الأمر كما لو أن شقيقه يرغب في طرده". "ماتت الملكة قبل بضعة أشهر فقط".

واستطرد المصدر المطلع قائلاً: "لم يتم طرده صراحةً ولكن من المتوقع أنه لن يكون قادرًا على تحمل تكاليف الصيانة"، مضيفًا أن العقار "بحاجة إلى بعض الإصلاحات" التي لا يستطيع أندرو تحملها.

كان Royal Lodge سابقًا منزل الملكة اليزابيث الأم حتى وفاتها في عام 2002.

أندرو، الذي يشارك قصر Royal Lodge المكون من 31 غرفة في وندسور مع زوجته السابقة، سارة فيرجسون، يقيم في العقار منذ عام 2004 بعد توقيع عقد إيجار لمدة 75 عامًا في العام السابق.

و Royal Lodge، وهو منزل مدرج من الدرجة الثانية في حديقة وندسور جريت في بيركشاير في أراضي قلعة وندسور.

تشير التقارير إلى أنه في حين أن الملك تشارلز لا يريد أن يترك شقيقه "بلا مأوى"، فإنه يحرص على حث أفراد العائلة المالكة على "استخدام أموالهم الخاصة لدفع ثمن الأشياء".

قال أحد المطلعين لصحيفة "تليغراف": "لن يترك الملك شقيقه بلا مأوى أو مفلسًا".

في العام الماضي، طُرد أندرو من مكاتبه في قصر باكنغهام.

في محاولة يائسة لاستعادة سمعته وإنقاذ كل ما تبقى من حياته المهنية، ورد أن أندرو يفكر في الانتقال إلى الولايات المتحدة بعد "مراقبة" كيف تسير خطوة الأمير هاري وميغان ماركل.

ادعى المصدر لـ "التلغراف" أن أندرو البالغ من العمر 62 عامًا "مهتم جدًا" بـ "الأعمال والجمعيات الخيرية" - ولكن على عكس ابن أخيه، لن يستكشف مشاريع على غرار "نتفليكس"، لأنه يتطلع إلى "تكوين مهنة جديدة".