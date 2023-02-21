سريلانكا: تسديد 2.61 مليار دولار ديون خارجية في النصف الأول من 2023

قال باندولا جوناواردانا، المتحدث باسم مجلس الوزراء في سريلانكا، الثلاثاء، إنه تم تفويض وزير الخزانة لتسديد ديون خارجية بقيمة 2.61 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 .

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن أصل مبلغ السداد هو 2.07 مليار دولار، إلى جانب فائدة بقيمة 540 مليون دولار.

ولا تزال سريلانكا، الدولة الجزيرة المثقلة بالديون، تسدد فوائد ديون من جهات مقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.