جمعية طاطاناكي الخيرية بالقاهرة تنظم حملة دعم لضحايا الزلزال في سورية

نظمت جمعيه طاطاناكي الخيريه الدوليه فرع القاهرة حملة دعم للسوريين ضحايا الزلزال.

استمرت الحمله التي تمت بين أبناء الجالية الاماراتية والليبية المقيمين في مصر ثلاثة ايام، وتم خلالها جمع حوالي 200 طنا من مستلزمات الاعاشه العاجله بينها الاغديه والبطانيات والادوية والأجهزة الطبية وحاجات الاطفال والرضع وغيرها.

ولم يكتف في أبناء الجاليتين الاماراتية والليبيبة بتقديم التبرعات بل نظموا ملحمة استمر العمل بها ثلاثه ايام متواصلة علي مدار الساعه ليل نهار لتجهيز هذه الكميات الضخمة، حيث شارك أبناء الجاليات الاماراتية والليبية والسورية مع اللجنه المنظمه في تجهيز الشحنات للسفر، وتمكنوا في اليوم الثالث للحمله من شحن 85 سياره نقل حملت التبرعات التي نقلت جوا للاشقاء السوريين ضحايا الزلزال.

وتقدمت امس اللجنه المنظمه للحملة بالشكر لكل المتبرعين الإماراتيين والليبين والسوريين، وتوجهت بالشكر للسلطات في مصر لدعمها وسرعتها في الشحن الجوي للمساعدات.

وقالت اللجنه إنها تتوجه بالتقدير للدعم والمساندة والتنسيق التي قامت بها السلطات الاماراتية مما كان له اكبر الاثر في إنجاح الحملة.