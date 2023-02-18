شاهد.. العثور على 2 مليون دولار تحت الأنقاض بتركيا (فيديو)

عثرت فرق الإطفاء التركية التابعة لبلدية غازي عنتاب، التي قامت بأنشطة البحث والإنقاذ في موقع عائشة محمد بولات المنهار في المدينة، على قرابة المليوني دولار بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

وقد سلم رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ في المدينة المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، المبلغ إلى الشرطة.

وقام رجال الإطفاء بتوثيق عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، ووضعوها في حقيبة سوداء، قبل أن يسلموها برفقة فرق العمليات الخاصة، إلى الشرطة مقابل تقرير.

ونشرت صحيفة "يني شفق" فيديو لرجال الإطفاء وهم يقوموا بعد المبلغ، بعد أن قرروا تسليمه إلي الجهات المختصة، في غازي عنتاب.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب كافر يلماز، إنهم يواجهون مثل هذه المواقف كثيرا.

Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular https://t.co/sutqY2GhUG pic.twitter.com/AxLKiVJ1WR — Independent Turkish (@TurkishIndy) February 17, 2023

وأضاف عنصر آخر من الإطفاء يدعى غاليب دوردو، إنهم يحاولون أولا إخراج الناس من تحت الأنقاض أحياء، وهذه أولويتهم.

وأشار دوردو إلى أنهم مروا بمثل هذه الحوادث كثيرا قائلا: "قمنا بتسليم متعلقات المواطنين الذين كانوا تحت الأنقاض، بعد أن أنقذنا حياتهم".