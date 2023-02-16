نجا من السرطان فقتله ديك

لقي رجل حتفه في منزله بعد أن هاجمته ديك "عدوانية"، وفق التحقيقات حول وفاة الرجل.

وتعرض جاسبر كروس، وأصله من هولندا وانتقل للعيش في إيرلندا، لجروح في ساقه اليسرى مما أدى الى نزيف كبير اودى بحياته.

وسارعت ابنته فيرجينيا غوينان إلى منزله، لتجد بركة من الدم ورجال الإسعاف يقومون بمعالجته بعد أن اتصل بهم والدها بسبب الهجوم. وأخبرت جهات التحقيق في بلدة "بلاغادرين" الأيرلندية أن أحد الديوك كان منقاره ملطخاً بالدم، وقالت إنها تعتقد أنه هو الفاعل لان هذا الديك تحديداً كان قد "هاجم ابنتي من قبل" وفق ما ذكرته صحيفة ميرور الأيرلندية.

وفي وقت لاحق، قال كوري أوكافي، الذي سكن في منزل كروس لمدة عامين، إنه عندما عاد من عمله الساعة الثامنة صباحا بعد أن أنهى فترة عمل ليلية، جاسبر عن أحواله ومن ثم أطعم الحيوانات قبل ذهابه إلى النوم، ولكنه استيقظ على صوت كروس بصورة مفاجئة وهو يصرخ ويناديه "تعال بسرعة" وقال كروس كان الدم ينزف من ساق جاسبر اليسرى. وتذكر كيف شاهد جرحاً كبيراً في بطن رجله وقال إنه كان هناك جرحان اخران في ساقه الأخرى.

واتصل اوكافي بالإسعاف، ولكن جاسبر قبل أن يتوفي كان يردد كلمة "الديك"، وأضاف أن جاسبر كان يقع في حالة إغماء ومن ثم يستيقظ منها خلال هذا الوقت.

وكان كروس نجا من مرض السرطان وتعافى منه تماماً في فترة سابقة.