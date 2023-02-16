ابنة بيل غيتس وزوجها المصري يشتريان شقة ثمنها 51 مليون دولار

انتقلت ابنة بيل وميليندا غيتس البالغة من العمر (26عاماً) وزوجها المصري الأصل نائل نصار إلى شقة بنتهاوس كبيرة فاخرة يبلغ ثمنها 51 مليون دولار في حي مانهاتن في نيويورك، على الرغم من تعهد والدها أنه سيتبرع بثروته ولن يتركها لأبنائه كي لا تفسدهم كثرة الأموال.

واشترت جينفر غيتس، الابنة الكبرى لبيل، وزوجته السابقة ميليندا، هذه الشقة الشهر الماضي وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست. وتبلغ مساحة الشقة 8900 قدم مربع، ويلحق بها مساحة خالية خارجية تقدر بـ 3400 قدم مربع.

وكان يمتلكها في السابق بطل سباق السيارات لويس هاميلتون وهي الأكبر ضمن مبنى للشقق الفاخرة في شارع غرينتش 443. وباع هاميلتون الشقة عام 2021 بعد أن تملكها لفترة 4 سنوات، لكنه لم يدخله بالمطلق.

ويوجد في هذه الشقة ست غرف نوم إضافة إلى ستة حمامات، وأسقف بارتفاع 20 قدماً، وشرفات متعددة، ومكانين لركن السيارات. ويجد مصعد خاص بها وكذلك غرفة معيشية إضافية ونوافذ تمتد من الأرض حتى السقف.

وانتقلت جينيفر إلى هذه الشقة الفاخرة، على الرغم من أن والدها أعلن أنه سيتبرع بالجزء الأكبر من ثروته ولن يتركها لأبنائه كي لا تُفسد أخلاقهم.

وترافق انتقالها مع عرض شقتها في حي فايف افنيو للبيع، والبالغ ثمنها 5ملايين دولار، بعد زواجها من بطل الفروسية الأولمبي نائل نصار في أكتوبر 2021.

وجرى حفل الزفاف في مزرعة خيول يبلغ ثمنها 16 مليون دولار، قدمها لها والدها هدية بعد تخرجها من جامعة ستانفورد.

وقال نصار وزوجته أنهما بانتظار مولودهما الأول، وهي بنت، في نوفمبر المقبل.