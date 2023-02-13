بعد 182 ساعة من الزلزال.. انتشال صبي حياً من تحت الأنقاض

أظهرت لقطات لـ"رويترز" أن رجال الإنقاذ انتشلوا صبياً على قيد الحياة يبلغ من العمر 13 عاماً من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا اليوم الاثنين وذلك بعد مرور ما يزيد على أسبوع على وقوع زلزال مدمر.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

ومع تلاشي الآمال في العثور على عدد أكبر من الناجين تحت الأنقاض، ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسورية المجاورة من زلزال يوم الاثنين الماضي إلى أكثر من 37 ألفاً حتى الآن.