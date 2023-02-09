أميركا: مناطيد المراقبة الصينية تحلق فوق 40 دولة في 5 قارات

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن جمهورية الصين الشعبية قد أرسلت مناطيد أو بالونات المراقبة فوق أكثر من 40 دولة في 5 قارات. وأشار إلى أن إدارة بايدن تتواصل مع البلدان مباشرة حول نطاق هذا البرنامج والإجابة على أي أسئلة.

وقال المسؤول الأميركي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "نحن نعلم أن جمهورية الصين الشعبية استخدمت هذه المناطيد للمراقبة. وكشفت الصور عالية الدقة من أن المنطاد الذي حلق فوق الولايات المتحدة كان قادراً من على ارتفاعات عالية على إجراء عمليات جمع المعلومات والإشارات".

ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها الولايات المتحدة مناطيد صينية فوق الأراضي الأميركية، إلا أنها المرة الأولى التي تأخذ القضية هذه المسارات التي تخللتها أحداث واجتماعات لكبار المسؤولين الأميركيين، كما حملت الحادثة دلالات سياسية ودبلوماسية كبيرة في واشنطن وبكين

وأكد أنه من الواضح أن معدات المنطاد كانت مخصصة للمراقبة الاستخباراتية وتتعارض مع المعدات الموجودة على متن مناطيد الطقس. وكان يحتوي على هوائيات متعددة من المحتمل أن تكون قادرة على جمع وتحديد المواقع الجغرافية للاتصالات. وقد تم تجهيزه بألواح شمسية كبيرة بما يكفي لإنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل العديد من أجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخبارية النشطة.

وأضاف المسؤول الأميركي "نحن نعلم أن هذه البالونات كلها جزء من أسطول بالونات جمهورية الصين الشعبية الذي تم تطويره لإجراء عمليات المراقبة. وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الأنواع من الأنشطة بتوجيه من جيش التحرير الشعبي".

وقال "يبدو أن مقاطع فيديو البالونات المُعلن عنها لها أنماط طيران مشابهة لتلك التي كنا نناقشها هذا الأسبوع".

وأعلن المسؤول في الخارجية الاميركية أن الولايات المتحدة أرسلت "رسالة واضحة إلى جمهورية الصين الشعبية مفادها أن انتهاكها لسيادتنا أمر غير مقبول وذلك عبر إسقاط البالون وحماية استخباراتنا الحساسة وتعزيز قدرتنا على تتبع البالون واستعادة محتوياته للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج جمهورية الصين الشعبية".