سقطت من الطابق الثامن.. وفاة امرأة سورية بطريقة مأساوية

توفيت امرأة سورية بطريقة مأساوية بعدما سقطت من الطابق الثامن في إحدى البنايات بدمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، إن قسم شرطة دمر في دمشق تلقى بلاغاً صباح اليوم الاثنين، بوجود جثة امرأة في مشروع دمر الجزيرة الثالثة، وعلى الفور توجهت دورية من قسم الشرطة إلى المكان وتبين أن الجثة تعود لامرأة تدعى (هالة.خ) مواليد 1988، وبالكشف الطبي والقضائي على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو النزيف الدماغي جراء سقوطها من الطابق الثامن.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادث.