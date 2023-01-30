امرأة تكبل ابنها وتضربه على رأسه حتى الموت

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن امرأة أقدمت على تكبيل ابنها وضربه على رأسه حتى فارق الحياة في منطقة النبك بريف دمشق وألقت السلطات القبض عليها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مركز الأمن الجنائي في النبك تلقى بلاغاً من أحد المواطنين في قرية "المراح" بحدوث جريمة قتل بحق حدث يبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عاماً، وتوجهت دوريات من مركز شرطة الأمن الجنائي في المنطقة إلى المكان حيث شوهدت جثة الطفل مكبلة ورأسه ملطخة بالدماء، وتم الاشتباه بوالدته وتدعى "ليلى - ح" وتم إلقاء القبض عليها.

أضافت الوزارة أنه بالتحقيق مع الأم اعترفت بإقدامها على قتل ابنها عمران مواليد 2008 وذلك بعد طلب المساعدة من ثلاثة أحداث من أصدقائه والذين قاموا بتكبيله دون علمهم أنها ستقتله وإنما ستقوم بتسليمه للشرطة كونه لا يطيعها ولا يستمع لكلامها، وبعد خروج أصدقائه قامت بضرب ابنها على رأسه بأداة حادة حتى فارق الحياة، وتم توقيف الأحداث الثلاثة والذين اعترفوا بتكبيل صديقهم عمران بناء على طلب والدته دون معرفتهم بأنها ستقتله.