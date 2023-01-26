مأساة أسرية.. ممرضة تحاول الانتحار بعد قتل طفليها ونجاة الثالث

قالت شرطة ولاية ماساتشوستس الأميركية أن ممرضة خنقت طفليها الصغيرين حتى لفظا أنفاسهما، ثم حاولت قتل طفلها الثالث الرضيع قبل أن تقفز من نافذة منزلها في محاولة انتحار فاشلة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، اتهمت ليندسي كلانسي (32 عاماً)، بقتل ابنتها (5 سنوات) وابنها (3 سنوات)، فيما نجا الرضيع إلا أن حالته غير مستقرة، بينما تتعافى الأم، التي تتحفظ الشرطة عليها، في مستشفى بوسطن.

ووصلت الشرطة إلى منزل الأسرة عقب اتصال من زوج كلانسي للإبلاغ عن قفزها من نافذة المنزل، وقالت الشرطة إنها عثرت في المنزل على ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات فاقدين للوعي مع وجود علامات واضحة على الصدمة الشديدة.

وبعد تفقد الأطفال الثلاثة تأكدت الشرطة من وفاة اثنين وجرح طفل رضيع في الشهر السابع من عمره.