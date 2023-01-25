رجل يطعن ركاب قطار في ألمانيا ووفاة اثنين من الضحايا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن رجلا طعن وجرح عدة أشخاص في قطار شمالي ألمانيا الأربعاء قبل أن تعتقله الشرطة، وتوفي اثنان من الضحايا.

وقالت قوة الشرطة الفيدرالية الألمانية إن الرجل استخدم سكينا لمهاجمة العديد من الركاب قبل وقت قصير من وصول القطار الإقليمي (كيل-هامبورغ) إلى محطة بروكشتيدت. وقالت الشرطة إن تحقيقا أوليا أشار إلى إصابة سبعة أشخاص.

ونقلت الوكالة في وقت لاحق عن وزيرة داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، زابينه زوتيرلين فاك، قولها إن شخصين قتلا وخمسة أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وقالت وكالة الأنباء إن محطة القطار في بروكشتيدت أغلقت لعدة ساعات.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن هوية المشتبه فيه وقالت إن دوافعه المحتملة قيد التحقيق.