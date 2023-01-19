رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم أنها ستتنحى عن منصبها بحلول 7 فبراير المقبل.

وتوجهت أردرن خلال مؤتمر صحفي بالشكر إلى النيوزيلنديين على الامتياز الهائل لقيادة البلاد على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية.

وستدخل استقالة أردرن حيز التنفيذ بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد، إذ من المقرر أن يجرى تصويت حزبي لانتخاب زعيم جديد لحزب العمال يوم الأحد القادم، وسيتولى زعيم الحزب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة التي من المقرر أن تجرى يوم 14 أكتوبر القادم.

وانتخبت أردرن رئيسة للوزراء في عام 2017 وهي بعمر 37 عامًا، حيث أصبحت واحدة من أصغر رئيسات الحكومات في العالم.