70 جريحًا على الأقل في زلزال بشمال غرب إيران

أصيب 70 شخصا على الأقل بجروح جراء زلزال ضرب الأربعاء مناطق في شمال غرب إيران قرب الحدود التركية، وفق مصادر رسمية في الجمهورية الإسلامية.

وسجّلت هزة بقوة 5,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كلم في محافظة أذربيجان الغربية عند الساعة 13,38 دقيقة بالتوقيف المحلي (13,08 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الهزة كانت بقوة 5,4 درجات وعلى عمق 12 كلم في مدينة خوي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤولين محليين إن "70 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح" جراء الزلزال، مشيرا الى تسجيل أضرار في 300 منزل.

وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.