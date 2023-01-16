حافلة مدرسية تسير وهي مشتعلة في فرنسا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحافلة مدرسية تسير وهي مشتعلة، وتمكن 10 طلاب وسائق الحافلة من تخليص أنفسهم من السيارة قبل أن تلتهمها النيران بشكل كامل في مدينة نيم بجنوب فرنسا.

وقال موقع "20 دقيقة" الفرنسي إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن.

وأظهر الفيديو الحافلة تسير وهي مشتعلة ثم ارتطمت بإشارات مرورية وأسقطتها أرضاً قبل أن تتوقف جراء اصطدامها بأحد الأسوار.