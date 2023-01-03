لصان يتصلان بالشرطة الأميركية لتساعدهما في نقل المسروقات !

ألقت الشرطة الأميركية القبض على شخصين في فلوريدا بعد أن اتصل أحدهما بشرطة الطوارئ للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل كانا يسطوان عليه.

وتحرك أفراد الشرطة إلى المنزل بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك.

وفي المنزل، توصل أفراد الشرطة إلى أنه لا أحد يسكن في البناية، لكنهم عثروا على متهم وصديقته بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحاً.

وقالت المتهمة للشرطة إنها كانت قد اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتهما في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولا سرقته. وأراد المتهمان أيضاً توصيلة للمطار حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، حسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

وأضاف بيان للشرطة: ”ساعدهما رجال الأمن فعلاً في نقل الأغراض وقدما لهما توصيلة لكن ليس إلى المطار وإنما إلى سجن بولك بوكي. ومرحب بهما للبقاء هناك طوال نهاية الأسبوع".