تركيا تعلن رفع أجور الموظفين والمتقاعدين 25% لمواجهة التضخم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين، بنسبة 25%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التركي في كلمة له أثناء مشاركته في حفل "الموظفين المتعاقدين" بالعاصمة التركية أنقرة: "هدفنا هو إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة بلادنا تماما اعتبارا من السنة المقبلة".

جدير بالذكر أن معدلات التضخم في تركيا قد تباطأت بأقصى وتيرة لها منذ أكثر من ربع قرن، وهو تباطؤ قد يكون معرضا للخطر بسبب حجم الإنفاق العام المخطط له قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيانات صادرة عن مؤسسة الإحصاء الحكومية "تورك سات"، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 64.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، بانخفاض عن نسبة 84.4% التي تم تسجيلها في الشهر السابق.

