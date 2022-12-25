استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل في السعودية

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات، وذلك بالمنظار دون تدخل جراحي، حيث حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعه فرشاة أسنان أثناء تفريش أسنانه.

وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء عدد من التحاليل والإشاعات لمعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي تم تحديد العلاج المناسب للطفل والتي أثبتت وجود فرشاة عالقة في المعدة وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي إلى انسداد معوي.

وأشار إلى أن العملية تمت بواسطة المنظار دون أية مضاعفات بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية، وقد استغرقت العملية 20 دقيقة.