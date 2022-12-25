بريطانيا: مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار

أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في جريمة قتل بعد أن لقيت امرأة حتفها وأصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" نقلاً عن شرطة ميرسيسايد أنه تم استدعاء الشرطة في قرية والاسي في حوالي الساعة 11.50 مساء بالتوقيت المحلي (2150 بتوقيت جرينتش) أمس السبت بعد ورود أنباء عن إطلاق نار.

وقالت الشرطة إن امرأة شابة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بطلق ناري ولقيت حتفها في وقت لاحق.

وأعلنت الشرطة نقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية وأن عدداً آخر من الأشخاص أصيبوا في الحادث.

وقال كبير ضباط التحقيق ديفيد ماكوجرين: "هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، وندرك أن هذا حادث صادم ومروع حقاً وقع قبل عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب".