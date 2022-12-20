زلزال بقوة 6.4 قبالة كاليفورنيا.. وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام بأن آلاف السكان يعانون من انقطاع الكهرباء.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 16.1 كيلومتر، مضيفة أنه وقع على بعد 12 كيلومتراً جنوب غربي فيرنديل بكاليفورنيا، التي تقع على بعد نحو أربع ساعات بالسيارة شمالي سان فرانسيسكو.

وقال نظام إنذار تسونامي الأميركي إنه من غير المحتمل حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وأفاد موقع تتبع شبكة الكهرباء باور أوتيج يو.إس دوت كوم أن الكهرباء انقطعت عن 64 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في فيرنديل وهامبولت كاونتي المجاورة.