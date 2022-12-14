مقتل 120 شخصا على الأقل جراء فيضانات في كينشاسا

لقي ما لا يقل عن 120 شخصا لقوا حتفهم أمس في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات الأرضية.



وتسببت الفيضانات في أضرار جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط مدينة كينشاسا البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.



وغمرت مياه موحلة أحياء بأكملها، ودمرت منازل وطرقا بما في ذلك الطريق السريع "إن1 ” الذي يربط كينشاسا بميناء ماتادي البحري الرئيسي.



وأعلن دانيال أسيلو وزير الداخلية في الكونغو الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.