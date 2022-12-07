اعتقال متهمين اثنين خلال حملة أمنية ضد مهربي البشر بألمانيا

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد مهربي بشر مشتبه بهم صباح اليوم.



وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة الاتحادية فتشت العديد من المنازل والمباني في برلين وفورست وزيجن في إطار الحملة.



وذكر المتحدث أن الحملة تستهدف مكافحة التهريب بغرض التربح للأجانب إلى ألمانيا.



وأصدرت السلطات أوامر اعتقال في حق ستة أشخاص، وتم القبض على اثنين منهم صباح اليوم في برلين وفورست.