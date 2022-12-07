اعتقال رجل ألقى بيضة على الملك تشارلز الثالث

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا، أمس، للاشتباه في تورطه في حادث إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث خلال زيارة لبلدته.

إذ كان الملك تشارلز يلتقي بأفراد من الجمهور خارج مقر البلدية في لوتون، شمال لندن، عندما تم إلقاء البيضة على ما يبدو.

ليتم نقله إلى منطقة مختلفة بواسطة الحراس واستئناف مصافحة أفراد الجمهور.

فيما أعلنت شرطة بيدفوردشير أن رجلاً في العشرينات من عمره يخضع للاستجواب بشأن الاعتداء.

في الشهر الماضي، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إلقاء البيض على تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارة إلى يورك، شمال إنجلترا.

أطلق سراح الرجل فيما بعد بكفالة.