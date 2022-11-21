شاحنة تصدم 30 مركبة في الهند

تضررت ما لا يقل عن 30 مركبة بعدما صدمتها شاحنة على منحدر جسر على الطريق السريع بين مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا وبنجالور عاصمة ولاية كارناتاكا، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، حسبا قال مسؤول بالشرطة.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن المسؤول قوله إن الحادث وقع على جسر "نافالي" مشيراً إلى أن الحادث وقع إما بسبب تعطل مكابح الشاحنة أو فقدان سائقها السيطرة عليها.

وأضاف المسؤول أن المعلومات الواردة حتى الآن تشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص ونقلهم إلى اثنين من المستشفيات لتلقي العلاج.