القبض على منفذة هجوم اسطنبول.. والكشف عن هويتها

أعلن الأمن التركي اليوم، أن المتورطة بتفجير اسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.



وقال الأمن التركي في بيان نقلت قناة (آر تي عربية) الروسية مقتطفات منه اليوم: "اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة50ر2 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول".



وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم أن: "من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان".



وأضاف: "رصدنا مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الهجوم. اعتقلنا شخص بهذه الخلية مكلف بقتل المهاجمة".



وأشار إلى أن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.



