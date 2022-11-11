تزايد الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا خلال 2021

رصدت الشرطة الألمانية الاتحادية زيادة كبيرة في الهجرة غير الشرعية إلى البلاد العام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي للشرطة الاتحادية، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل تقديمه من قبل وزيرة الداخلية نانسي فيزر ورئيس الشرطة الاتحادية ديتر رومان اليوم، سجلت الشرطة 57 ألفا و637 حالة دخول غير مصرح به إلى ألمانيا، بزيادة قدرها 63% عن عام 2020، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2017.

ومن المرجح أيضا أن يكون للزيادة علاقة ببداية جائحة كورونا في عام 2020، حيث تسببت قيود السفر وإلغاء الرحلات الجوية في تراجع عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا بصورة أكبر من المعتاد لشهور.

ووفقا للتقرير، زاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى دول شرق الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس، ثم إلى ألمانيا اعتبارا من أغسطس 2021.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بنقل المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.

وبحسب التقرير، كان لدول في الاتحاد الأوروبي دور أيضا في تدفق هجرة غير نظامية إلى ألمانيا.

وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى اليونان، حيث توجه لاجئون معترف بهم في اليونان إلى ألمانيا عبر الجو لتقديم طلب لجوء مرة أخرى.

ووفقا للشرطة الاتحادية، تم رصد أكثر من 100 حالة من هذا النوع.

ووفقا للتقرير، فإن حوالي نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وأوقفتهم الشرطة الاتحادية على الحدود جاءوا من العراق وأفغانستان وسوريا.