مقتل 8 أطفال سوريين وأم إثر اندلاع حريق بشقة في تركيا

لقى تسعة سوريين، بينهم ثمانية أطفال، حتفهم إثر اندلاع حريق في شقتهم بشمال غرب تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة الاناضول التركية للأنباء.



وقالت الأناضول إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين عام و 11 عاما.



ونقلت الاناضول عن يعقوب كانبولات محافظ مدينة بورصة القول إن النيران حاصرت الأم ، 31 عاما، وأطفالها الستة وطفلتين من أقاربها في وقت متأخر من أمس.



وأضاف أن المعلومات الأولية أظهرت أن جهاز تدفئة تسبب في اندلاع الحريق في الطابق الثاني من المنزل.



وقالت الأناضول إن ثلاثة أشخاص آخرين بالطوابق العليا أصيبوا بإصابات طفيفة، وجرى نقلهم للمستشفى.



