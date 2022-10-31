ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار جسر في ولاية جوجارات الهندية إلى 132 قتيلا وفق حكومة الولاية.



وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي يوم أمس عندما كان عليه عدد كبير من الناس للاحتفال بأعياد مما أدى إلى سقوطهم في النهر أسفل الجسر.



وقال مسؤول في حكومة الولاية إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وتم نشر أفراد القوات المسلحة إضافة إلى فرق إدارة الكوارث والطوارئ العامة من المناطق القريبة للبحث عن المفقودين والمساعدة في عمليات الإنقاذ.



وذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق الذي كان قد أُغلق للتجديدات وأُعيد فتحه للجمهور مؤخرا.



وتم تعيين فريق من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق في الحادثة.