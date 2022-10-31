ألمانيا.. امرأة تستنجد بالشرطة لوجود عنكبوت في سيارتها

اتصلت امرأة ألمانية بالشرطة خوفا من عنكبوت كبير في سيارتها في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وأبلغت المرأة /33 عاما/ ضباط الشرطة أنها تحتاج للمساعدة بشكل عاجل ولا يمكنها القيادة أكثر من ذلك، وفقا لما ذكرته الشرطة أمس.

وقام رجال الشرطة على إثر ذلك بتفتيش سيارة المرأة في بلدة لانجينينسلينجن الصغيرة مساء الجمعة بحثا عن العنكبوت - لكن لم يعثروا على أي شيء.

وقال متحدث باسم الشرطة، على ما يبدو، كان هذا كافيا لتهدئة المرأة، لأنها واصلت رحلتها بعد ذلك.

يشار إلى أن رهاب العناكب خوف مرضي. ويقوم الأشخاص المصابون بفحص أسرتهم عدة مرات قبل الذهاب إلى الفراش أو تجنب المشي في الغابة لتجنب المواجهات غير السارة مع الكائنات ذات الثمانية أرجل.

وعند رؤية العناكب تظهر عليهم أعراض مثل التعرق وخفقان القلب والتوتر في جميع الحواس. ووفقا للخبراء، فإن النساء عرضة للإصابة به بشكل ملحوظ أكثر من الرجال.