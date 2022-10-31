رئيس البرازيل المنتخب يتعهد بتوحيد بلاده والسعي إلى تجارة عالمية عادلة

تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس، بتوحيد بلاده المنقسمة على نفسها .

ودعا لولا أيضا في كلمة ألقاها بعد هزيمة الرئيس جايير بولسونارو في انتخابات الإعادة الرئاسية إلى التعاون الدولي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة وقال إنه سيسعى إلى التوصل لتجارة عالمية عادلة بدلا من الاتفاقات التجارية التي "تحكم على بلدنا بأن يكون مُصدِرا للمواد الخام للأبد".