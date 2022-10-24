لبناني يقتحم مصرفاً في صيدا للحصول على أمواله

أقدم مودع لبناني على اقتحام مصرف في مدينة صيدا، اليوم الاثنين، وهدد بإضرام النار في جسده، وتمكن من الحصول على جزء من وديعته.

ودخل المودع إلى مصرف "لبنان والمهجر" فرع مدينة صيدا وأغلق الباب من الداخل ومنع الدخول والخروج من المصرف وهدّد بإضرام النار في جسده.

وطالب المودع بالحصول على جزء من وديعته وتحديداً مبلغ 5000 دولار لتغطية كلفة عملية عاجلة لابنه الرضيع الذي لم يتعد شهره الثاني والذي يعاني من ثقب في القلب.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت بالتفاوض مع المودع لإقناعه بعدم إيذاء نفسه وفتح باب المصرف، بينما أسفرت المفاوضات بين المودع وإدارة البنك عن حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة مالية أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.