مطالبات بفرص استثمارية لـ"مصريي الخارج" وأرخص شقق في القاهرة الكبرى.. الأبرز في صحف الاثنين المصرية

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عدداً من الأخبار الهامة جاء من أبرزها كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، ومطالبات بتوفير فرص استثمارية للمصريين في الخارج، وأرخص أسعار للشقق في القاهرة الكبرى.. وتستعرضها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

صحيفة الأهرام:

- السيسي خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ساهمت في اكتشاف حقل "ظهر"

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى‪ أنه لولا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان فى البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر لما كان قد تم اكتشاف حقل "ظهر" للغاز الطبيعى‪.

وأضاف الرئيس، فى مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى، أنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل فى هذه المناطق.

وقال "فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة فى مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعنى إجمالى تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا"



-"التأمين الصحي" تبدأ العمل بمنظومة العيادات المسائية في 7 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في 21 عيادة خارجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بـ7 محافظات، كمرحلة أولى، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أن العيادات في يومها الأول شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بالسبع محافظات وهى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، مؤكدًا أنه جار تشغيل الفترة المسائية بعيادات الهيئة بباقي المحافظات تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

صحيفة الوطن

- أستاذ اقتصاد: المصريون بالخارج كنز.. ويجب توفير فرص استثمارية لهم

طالب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في مصر الدكتور أيمن غنيم، بأن يكون هناك محور خاص للمصريين في الخارج ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي معتبرًا أن المصريين في الخارج هم كنز مصر غير المُستغل لافتًا إلى أنهم أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد بمبلغ 31 مليار دولار سنويًا بينما تحقق قناة السويس 7 مليارات دولار.

وأثنى غنيم على قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل وديعة دولارية تسترد، مشددًا على ضرورة توفير فرص استثمارية لهم ضاربًا المثل بالأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة والخصخصة في بعض الصناعات.



-قانون جديد لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري أمام "النواب" اليوم

يعقد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته بدءا من اليوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، ويناقش المجلس عددا من التشريعات الهامة المقدمة من الحكومة وفي مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي سيتم مناقشته اليوم.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة مختلف أنشطته.

صحيفة أخبار اليوم

- وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعي لحوكمة تراخيص الدروس الخصوصية

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور رضا حجازي، إنه لم يتخذ قراراً رسمياً بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن، ولن يتم اتخاذ قرار نهائي إلا بعد إجراء حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية.

وأشار في تصريح خاص لـ"بوابة اخبار اليوم"، إلى أن الهدف من إجراء حوار مجتمعي بشأن حوكمة الدروس الخصوصية هو تحقيق مصلحة الجميع، علماً بأن وجود هذه المراكز لا يلغي دور المدرسة ولكن تستهدف عملية الحوكمة للدروس الخصوصية ضمان كفاءة المعلمين بها والحصول على دخل إضافي للإنفاق على المدارس لاسيما في المناطق الفقيرة.

صحيفة المصري اليوم

-تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تحركت أسعار الصرف وتحويل العملات مقابل الجنيه المصري تحركاً طفيفاً، اليوم الاثنين 24 أكتوبر، داخل البنك المركزي.

وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سعر 19.44 جنيه.

وسجّل الريال السعودي أمام الجنيه المصري سعر 5.17 جنيه.

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي 63.19 جنيه.

بينما سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه سعر 5.29 جنيه.



موقع مصراوي

- تقسيط و"كاش".. أرخص 7 مناطق لشراء شقة 100 متر في القاهرة الكبرى

نشر موقع "مصراوي" أسعار الوحدات بعدد من المناطق الأرخص في القاهرة الكبرى والتي يمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 200 إلى 700 ألف جنيه لمساحه متوسطة تصل لـ100 متر، وفقًا لسماسرة ومكاتب التسويق، والتي جاءت على النحو التالي:

- حدائق الأهرام: يصل سعر الوحدة الـ100 متر لـ450 ألف حتى 500 ألف في بعض الشوارع بهذه المنطقة وهذه هي الأسعار الأقل حاليا.

- فيصل والهرم: يصل سعر الوحدة لـ 100 متر لـ300 إلى 350 جنيها بمناطق الطوابق والتعاون بمنطقة فيصل وهي وحدات نصف تشطيب.. وفي منطقة الهرم ترتفع الأسعار قليل حيث يصل سعر الشقة الـ100 متر لـ350 ألف حتى 400 ألف بمناطق التعاون والطالبية وشارع الثلاثيني.

- منطقة المريوطية على الدائري: تبدأ المساحات في منطقة المريوطية بسعر 450 ألف جنيه للشقق المُشطبة للمساحات الـ90 و100 متر، ويرتفع السعر كلما زادت الخدمات في المنطقة والعمارة.

- مدينة 6 أكتوبر: أقل وحدة نصف تشطيب في مدينة 6 أكتوبر تصل لـ480 ألف حتى 520 ألف جنيه في مناطق مثل جمعية المستثمرين، والتوسعات الشمالية وجنوب الواحات، ويوجد شركات تقديم وحدات بالتقسيط لمدة تصل لـ3 سنوات.

- مدينة العبور: تراوح الأسعار في مدينة العبور من 500 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه للوحدات الـ100 متر.