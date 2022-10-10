75 صاروخاً على أوكرانيا.. وهذه هي حصيلة القتلى الأولية

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا صباح اليوم على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41" منها، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".

فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصابة 12 بجروح في حصيلة أولية لحملة القصف التي استهدفت كييف صباح اليوم.