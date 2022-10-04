انقطاع التيار الكهربائي عن 130 مليون شخص في بنغلاديش

أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلاديش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد، وفق ما أعلنت إدارة المرفق الحكومي.

وقال المتحدث باسم مجلس تنمية الطاقة شميم أحسن في تصريح لوكالة فرانس برس إن الشبكة تعطّلت عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أكثر من 80 بالمئة من البلاد.

وأوضح أحسن أنه باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش فإن بقية أنحاء البلاد من دون كهرباء، موضحاً أن التيار انقطع عن 130 مليون شخص على الأقل، وإن اسباب العطل لم تعرف بعد.

وأضاف أن الواقعة قيد التحقيق مرجّحا أن يكون عطل تقني قد تسبب بانقطاع التيار.

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا جنيد بالاك إن التغذية بالتيار الكهربائي في العاصمة دكا التي يتخطى عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستعود عند الساعة 20,00.