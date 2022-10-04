انتشال 4 جثث من تحت أنقاض عمارة منهارة في بغداد

أعلن مدير عام الدفاع المدني في العراق، اللواء كاظم بوهان، اليوم الثلاثاء، انتشال أربع جثث وإنقاذ 13 شخصا من تحت أنقاض عمارة تجارية مخصصة لأغراض طبية انهارت في حي الكرادة وسط بغداد يوم السبت الماضي.

وقال بوهان، في تصريح صحافي، إن أعمال البحث توقفت اليوم بشكل كامل بعد التأكد من عدم وجود أي مفقودين أخرين تحت ركام المبنى المنهار ، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت خلال عمليات بحث استمرت أربعة أيام من إزالة 15 ألف طن َمن أنقاض العمارة التي كانت مكونة من أربعة طوابق.

وكانت مصادر الدفاع المدني أفادت في وقت سابق اليوم بانتشال جثتي طفل ووالدته من تحت أنقاض العمارة، وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.