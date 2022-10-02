بنصحية من رئيسة الوزراء.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر

أكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر تغير المناخ "كوب 27"، المقرر عقده في مصر في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء ذلك ردا على مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، ادعت فيه أن رئيسة الوزراء ليز تراس "أمرت" الملك بعدم الحضور.

وقال القصر إن تراس نصحت الملك بذلك، بعدما طلب هو النصيحة.

وذكر القصر أنه "تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين".

ويذكر أن الملك تشارلز الثالث، الذي كان أميرا لويلز، أشار، قبل توليه العرش الشهر الماضي، إلى أنه سيحضر المؤتمر السنوي.